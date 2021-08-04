Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edinilen B.Ş.Ö.'yü takibe aldı. Aziziye Caddesi üzerinde gözaltına alınan B.Ş.Ö.'den 60,05 gram sentetik bonzai (kannabinoid maddesi), 24 adet ekstasy hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 785 TL para ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan B.Ş.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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