Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu satın almaya gelen şahıs jandarmayı görünce şoke oldu
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Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu satın almaya gelen şahıs jandarmayı görünce şoke oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Uyuşturucu satın almaya gelen şahıs jandarmayı görünce şoke oldu -Alanya'da jandarma uyuşturucu tacirini yakaladı Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma bir eve düzenlediği baskında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

24.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:03

Uyuşturucu satın almaya gelen şahıs jandarmayı görünce şoke oldu

-Alanya'da jandarma uyuşturucu tacirini yakaladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma bir eve düzenlediği baskında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Aynı eve uyuşturucu satın almak için gelen bir şahıs ise karşısında jandarmayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 31 adet uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 2 gram ve uyuşturucu satışında kullanan hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili Yunus H. gözaltına alındı. Ekiplerin adreste olduğu sırada uyuşturucu satın almaya gelen V. K. isimli şahıs ise gördüğü manzara karşında şok oldu. Şüpheli V. K.'nin hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan savcılık talimatıyla serbest kalırken, Yunus H. ise karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu satın almaya gelen şahıs jandarmayı görünce şoke oldu

Kaynak: İHA

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