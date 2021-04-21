Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu partisine polis baskını
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Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu partisine polis baskını

Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu partisine polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce Şıralık Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu partisi ihbarı alan polis ekipleri eve baskın düzenlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Şıralık Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu partisi ihbarı alan polis ekipleri eve baskın düzenlendi. Baskında 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Şıralık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A.'nın evinde uyuşturucu partisi ihbarı alan polis ekipleri gündüz vakitlerinde eve gitti. Kapıyı çalan ekipler herhangi bir şekilde kapının açılmadığını görünce ev çevresinde inceleme yapmaya başladı. Pencereden evin içerisindekileri gören ekipler kapının açılmasını aksi takdirde kırılacağını belirtti. Fakat içerideki şahıslar kapıyı açmayınca ekipler önce tekmeleyerek kırmak istedi. Bu esnada şahıslar balkondan kaçmaya çalışınca ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Evde D.A. ile birlikte yakalanan S.C. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ve 2 adet ruhsatsız silah yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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