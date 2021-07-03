Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Afşin ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde kullanan 4 şahsı gözaltına aldı. Bu şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Narkotik ekipleri, operasyonun devamında adli makamlardan alınan yakalama kararına istinaden 3 şahsı daha gözaltına aldı. Yapılan her iki operasyonda satışa hazır paketler halinde 0.86 gram bonzai maddesi ile 2,35 gram kubar esrar, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek ve 8 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerden 4'üne uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı. Diğer 3 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Afşin Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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