Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel) Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı Yoldan geçenler yangına aldırış etmedi Ümraniye'de cadde üzerinde park halinde olan bir servis minibüsü alev alev yandı.

- (Özel) Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı

Yoldan geçenler yangına aldırış etmedi

İSTANBUL - Ümraniye'de cadde üzerinde park halinde olan bir servis minibüsü alev alev yandı. Dumanları fark eden bir temizlik görevlisi itfaiye ekiplerine durumu bildirirken kontrol altına alınan yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Servis aracından yükselen dumanları fark eden temizlik görevlisi ve aracın alevlere teslim olduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, dün sabah saat 06.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan servis aracının motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler servis aracını sardı. O esnada sokakta temizlik görevlisi olan bir personel araçtan yükselen duman ve alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin yükseldiği esnada cadde üzerinden geçen araç sürücüleri yangın tüpleriyle müdahale etse de yangın kontrol altına alınamadı. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Servis aracı içerisinde kimsenin olmayışı olası bir faciayı önlerken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Öte yandan meydana gelen yangın çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"Neyse ki içinde kimse yoktu"

Olaya ilişkin konuşan Ferhat Özkahya, "Yakın bir arkadaşımızın servis aracı. Sabah saatlerinde aracın motor kısmındaki elektrik kaçağından dolayı yangın çıkmış. Temizlik çalışanı bir arkadaşta durumu fark edince itfaiyeye bildirmiş. Servis aracı park halindeydi. Neyse ki yangın esnasında içerisinde kimse yoktu. Kimse bir zarar görmedi. Araçta maddi hasar var" diye konuştu.

Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı

Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı

Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı

Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı

Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı

Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri
İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

 Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

 Kazada ölen kişiyi annesi aradı, polis ekipleri 'Oğlunuz iyi, hastaneye gelin' cevabı verdi

Kazada ölen kişiyi annesi aradı, polis ekipleri "Oğlunuz iyi, hastaneye gelin" cevabı verdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehmet Erdem
Spor Abdullah Avcı Mergim Berisha Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Fatih Terim Mehmet Kasapoğlu Alpha Conde Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ümraniye'de korkutan yangın: Servis minibüsü alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:25:14. #1.12#