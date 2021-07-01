Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu
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Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kendisinden haber alınamayan koltuk üretim imalathanesi sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde kendisinden haber alınamayan koltuk üretim imalathanesi sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, Ümraniye'de Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan koktuk üretim imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yıldırım Polat (35) geçtiğimiz gün işe gitmek üzere Çilek Sokak üzerinde bulunan kendisine ait iş yerine geldi. Gün ortasına kadar çalışan Polat'tan öğlen saatlerinden sonra haber alınamadı. Polat, bir gün sonra asansör boşluğunda tespit edildi. Olayı görenlerin ihbarı ile koltuk üretim imalathanesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Yıldırım Polat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polat'ın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğularak fenalık geçirdi. Aile yakınları arasında kısa süreli gerginlik de yaşandı. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu
Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de iş yeri sahibi asansör boşluğunda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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