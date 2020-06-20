Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de feci kaza...Freni patlayan içi yolcu dolu minibüs devrildi: 10 yaralı Son dakika haberleri: Ümraniye'de feci kaza...Freni patlayan içi yolcu dolu minibüs devrildi: 10 yaralı Ümraniye'de iddiaya göre freni patlayan yolcu minibüsü bir otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan parktaki yeşillik alana devrildi.

Ümraniye'de feci kaza...Freni patlayan içi yolcu dolu minibüs devrildi: 10 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de iddiaya göre freni patlayan yolcu minibüsü bir otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan parktaki yeşillik alana devrildi. Kazada iddiaya göre 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Şerifali Mahallesinde meydana geldi. Dudullu-Bostancı hattında çalışan yolcu minibüsünün iddiaya göre freni patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, bir otomobile çarptıktan sonra parktaki yeşillik alana devrildi. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İddiaya göre itfaiye ekipleri tarafından minibüs altından kurtarılan kadın yolcu ambulansa alındı. Kazada diğer yaralılar da görevliler ve vatandaşların yardımıyla ambulansa taşındı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA