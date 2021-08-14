Son dakika haber... Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatın cenazeleri Kahramanmaraş'tan gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatın cenazeleri Kahramanmaraş'tan gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürme çalışması sırasında kaza kırıma uğrayan uçağın 8 kişilik mürettebatının cansız bedenleri Kahramanmaraş'tan Adana'ya gönderildi.

Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürme çalışması sırasında kaza kırıma uğrayan uçağın 8 kişilik mürettebatının cansız bedenleri Kahramanmaraş'tan Adana'ya gönderildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesilmiş, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilerek uçakta bulunan 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu, Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın, Koordinatör Edip Uzunoğlu, Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov, 2. Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov'ın cansız bedenleri olayın yaşandığı yerden helikopterler yardımıyla alınarak Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Morguna getirildi. Buradaki işlemlerin ardından 5'i Rus toplam 8 kişinin cansız bedeni önce ambulans ile havalimanına, oradan da Adana'ya gönderildi.

(Halil Ulubey/İHA)

Son dakika haber... Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatın cenazeleri Kahramanmaraş'tan gönderildi
Son dakika haber... Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatın cenazeleri Kahramanmaraş'tan gönderildi
Son dakika haber... Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatın cenazeleri Kahramanmaraş'tan gönderildi
Son dakika haber... Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatın cenazeleri Kahramanmaraş'tan gönderildi
Son dakika haber... Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatın cenazeleri Kahramanmaraş'tan gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama Açıklaması
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü
Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Müge Anlı Haluk Levent Murat Dalkılıç
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Uçak kazasında hayatını kaybeden 8 kişilik mürettebatın cenazeleri Kahramanmaraş'tan gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 00:15:38. #1.14#

title