Son dakika 3. sayfa: Türkiye Güven Huzur Çocuk Uygulaması kapsamında Antalya'da 4 bin 291 kişi sorgulandı

ANTALYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 28 Eylül Salı günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğunlukla bulundukları yerlerde dört aşamalı olarak 'Türkiye Güven Huzur Çocuk Uygulaması' gerçekleştirildi.

Antalya'da yapılan uygulamada, Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Bölge Trafik, İnsansız Hava Araçları, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şubeleri ve Büroları başta olmak üzere ilgili birimlerden de personel takviyesi ile toplam bin 4 personel, 193 ekip, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeği katıldı.

Şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 4 bin 291 kişi sorgulandı. Arandığı tespit edilen 5 kişi ise yakalandı. 1 şahsa korona virüs tedbirleri kapsamında adli-idari işlem yapılarak 3 bin 150 TL. para cezası uygulandı. Uygulamalarda, bin 585 araç kontrol edildi, 164 araca 119 bin 878 TL. trafik cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi, arandığı tespit edilen araç 1 araç yakalandı. 157 işyeri ve 1 alışveriş merkezi denetlendi, 11 metruk bina, 22 devre mülk, 294 okul çevresi ve 37 park bahçe kontrol edildi. - ANTALYA