Son dakika 3. sayfa: Türk ve İspanyol fırkateynleri Kuzey Ege'de eğitim yaptı
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve İspanyol fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları tarafından Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildiğini duyurdu.
02.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:58
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve İspanyol fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları tarafından Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve TCG YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz 2020 tarihinde Kuzey Ege'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini bildirdi. - ANKARA
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Kaynak: İHA