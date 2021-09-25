Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler
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Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 odadan oluşan bir sığınak imha edilirken, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve...

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ - Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 odadan oluşan bir sığınak imha edilirken, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odadan oluşan bir sığınak imha edilirken, imha edilen sığınak içerisinde 850 adet M-16 mühimmatı, 350 adet Bixi mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet el telsizi, 15 adet büyük tüp, 13 adet küçük tüp, 1 adet jeneratör, 50 kilogar mazot, 10 litre gaz yağı, 9 adet pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, 5 adet el feneri, 1 adet uzaktan kumanda, 1 adet şişme bot, 2000 metre kumaş, 1 adet dikiş makinesi, 300 metre çadır malzemesi ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tunceli'de 5 odadan oluşan sığınak imha edildi, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler
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