Son dakika haber: Tunceli'de 1 sığınak imha edildi, silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Tunceli'de 1 sığınak imha edildi, silahlar ve mühimmat ele geçirildi Tunceli'de jandarma timleri tarafından PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 sığınak imha edildi, 2 adet kaleşnikof ile mühimmat ele geçirildi.