Son dakika 3. sayfa: TTK'da iş kazası: 4 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: TTK'da iş kazası: 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa: TTK'da iş kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde meydana gelen iş kazasında 4 maden işçisi yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde meydana gelen iş kazasında 4 maden işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesinde meydana geldi. 8: 00-16: 00 vardiyasında üretimde çalışan 4 maden işçisi, çalışma esnasında üzerlerine posta gelmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralanan madenciler ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin hayati tahliyesinin olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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