Son dakika 3. sayfa: Traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da 25 yaşındaki orman işçisi, traktör altında kalarak can verdi.

Bartın'da 25 yaşındaki orman işçisi, traktör altında kalarak can verdi.

Amasra'ya bağlı Kazpınar köyünde ormanlık alanda meydana gelen kazada Amasra Orman İşletme Şefliğinde geçici işçi olarak çalıştığı öğrenilen 25 yaşındaki Kaan Eşref Koç, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Koç'un traktörün altında kalan cansız bedeni ekipler tarafından yapılan çalışma ile çıkarıldı. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki B.C. ise yaralı olarak kurtuldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan B.C. tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı