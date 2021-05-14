Son dakika 3. sayfa: Trafik kazasında Irak vatandaşı darbeden 3 kişi gözaltında

Bir son dakika haberine göre MERSİN (İHA) – Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazasında, Irak uyruklu bir vatandaşı darp ettikleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazasında, Irak uyruklu bir vatandaşı darp ettikleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Irak vatandaşı M.M.K., ailesiyle birlikte Antalya'da tatil yapmak üzere ülkesinden yola çıktı. Dün Habur Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan M.M.K., özel aracıyla seyir halindeyken Mersin'in Bozyazı ilçesi Gözsüzce Mahallesi Sırtlan mevkisinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından Irak vatandaşı ile diğer otomobilde bulunan M.F.O., M.B.S. ve S.O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Irak vatandaşı 3 kişi tarafından darp edildi. Kavgada, başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan M.M.K, ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan M.F.O, M.B.S ve S.O., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, zanlılar hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve halkı kin ve nefrete teşvik etmek suçlarından tahkikat yapılacağı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı