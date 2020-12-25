Son dakika 3. sayfa: Tente üzerinde intihara teşebbüs eden şahsı polis ikna etti
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Son dakika 3. sayfa: Tente üzerinde intihara teşebbüs eden şahsı polis ikna etti

25.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:34
Son dakika 3. sayfa: Tente üzerinde intihara teşebbüs eden şahsı polis ikna etti

Son dakika haberler... Kırşehir'de, tarihi çarşı tentelerine çıkarak intihara teşebbüs eden şahıs, polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Kırşehir'de, tarihi çarşı tentelerine çıkarak intihara teşebbüs eden şahıs, polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Alınan bilgiye göre, Uzun Çarşı'da meydana gelen olayda C.Ö., tentelerin üzerine çıkarak intihara teşebbüs etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.Ö., polis ekiplerinin uğraşı sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan C.Ö., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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