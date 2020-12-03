Son dakika haber: TEM Otoyolu'nda "makas" terörü kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: TEM Otoyolu'nda "makas" terörü kamerada

03.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:36

Son dakika gündem haberi... TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir maganda sürücü, hafif ticari araçla araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlike düşürdü.

TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir maganda sürücü, hafif ticari araçla araçların arasında "makas" atarak trafiği tehlike düşürdü. Sivil trafik polisinin tespit ettiği araca toplamda 4 bin 929 lira idari para cezası kesildi.

TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda hafif ticari aracın sürücüsü, araçların arasında "makas" atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü ardından gözden kayboldu. O anları ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Plakaya 4 bin 929 lira para cezası

O anları cep telefonuyla kaydeden başka bir sürücünün ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, 34 DMP 484 plakalı araca "makas atmak" ve "emniyet şeridi ihlal" suçlarından toplamda 4 bin 929 lira idari para cezası kesti.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Son dakika haber: TEM Otoyolu'nda 'makas' terörü kamerada
Son dakika haber: TEM Otoyolu'nda 'makas' terörü kamerada
Son dakika haber: TEM Otoyolu'nda 'makas' terörü kamerada
Son dakika haber: TEM Otoyolu'nda 'makas' terörü kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
Son dakika haber! TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
Trafikte makas atarak, trafiği tehlikeye atan otomobil kamerada
Trafikte makas atarak, trafiği tehlikeye atan otomobil kamerada
Son dakika haberi: TEM otoyolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı
Son dakika haberi: TEM otoyolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: TEM Otoyolu'nda "makas" terörü kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 11:36:16. #1.15#
title