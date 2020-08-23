Son dakika 3. sayfa: TEM'de otomobille çarpılan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

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- TEM'de otomobille çarpılan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

1 kişinin yaralandığı kaza nedeni ile TEM Otoyolu'nda yoğunluk yaşandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda otomobil ile çarpışan hafif ticari aracın yan yatması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Alikahya Fatih Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan N.G. idaresindeki 34 CLG 502 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Daha sonra savrulan otomobil aynı istikamette seyir halinde olan İ.B. idaresindeki 34 FL 3595 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi hafif ticari araç devrildi. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan B.B. isimli bir vatandaş yaralandı.

Devrilen araçtakileri çevredeki vatandaşlar dışarı çıkarttı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yoldan geçen vatandaşlar araçlarından inerek devrilen hafif ticari araç içerisindeki yaralı ve diğer vatandaşları dışarı çıkarttı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.B. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan kadın ve çocuklar ise panik yaşadı.

Kaza nedeni ile TEM'de yoğunluk oluştu

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti zaman zaman trafiğe kapatıldı. Yaşanan kaza nedeni ile trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yolda yoğunluk oluştu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılması sonrasında TEM Otoyolu'nda trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA