Telefon dolandırıcılarına operasyon: 16 gözaltı
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Telefon dolandırıcılarına operasyon: 16 gözaltı

26.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:36
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 16 gözaltı

Telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 16 şüpheli Adana merkezli 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülenlere yönelik 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, belirlenen 16 şüpheliyi, Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Ekiplerin yaklaşık 6 aylık süreçte 25 kişinin dolandırılmasını önlediği ve önceden gözaltına alınan 32 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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