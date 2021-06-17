Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı
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Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 kurumun ortaklaşa düzenlediği operasyonla çoğu çocuk olmak üzere 15 dilenci yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 kurumun ortaklaşa düzenlediği operasyonla çoğu çocuk olmak üzere 15 dilenci yakalandı.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Büyükşehir ve Süleymanpaşa Zabıta ekiplerince Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde insanların duygularını sömüren dilencilere ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyon ve çeşitli çalışmalarda, çoğunluğu çocuk 15 dilenci tespit edildi. Süleymanpaşa Zabıta Merkezi'ne götürülen dilencilerin üzerinden 500 TL çıktı. Dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı - Haberler
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