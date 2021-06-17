Son dakika 3. sayfa: Tekirdağ'da dilencilere operasyon: Çoğu çocuk 15 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 kurumun ortaklaşa düzenlediği operasyonla çoğu çocuk olmak üzere 15 dilenci yakalandı.