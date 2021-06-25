Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
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Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde bir anda bastıran şiddetli yağış nedeniyle 3 çocuk yağmur suyuna kapıldıktan sonra yolun kenarındaki kanala sürüklendi. Oluşan selin etkisiyle su kanalına düşen 3 çocuktan 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Diğer çocuğun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde bir anda bastıran sağanak yağış aniden sele dönüştü. O sırada Cumhuriyet Mahallesinde oynayan 3 çocuk, sağanak yağış ile bir anda sele dönüşen suya kapıldı. Suya kapılan 3 çocuk hemen yolun kenarında bulunan kanala sürüklenerek, kanalizasyon borusundan 200 metre ilerideki dere yatağında bulundu. Çocukların suya kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve bölgeye çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesi ile dere yatağına sürüklenen 3 çocuk kurtarılarak, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Burak Önder ve Mustafa Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer çocuğun hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ise su kanalında ve dere yatağında incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Mahalle sakini Mehmet Ali Bozkurt, "Olayı haber aldığımda hemen olay yerine koştum. Daha sonra elimizden gelini yapmaya çalıştık. Tahminimce ilk yağmurdan sonra burada oyun oynadılar. Küçük çocuk suya kapılınca abisi de suya atladı tahminimce buradan kapılınca ilk çocuğu vatandalar kurtarmış diğer yerden çıkarmışlar" dedi.

Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler
Son dakika: Tekirdağ'da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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