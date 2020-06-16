Son dakika 3. sayfa: Tedavi için verdiği kediler 'öldü' denilip geri verilmedi, soluğu savcılıkta aldı
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Son dakika 3. sayfa: Tedavi için verdiği kediler 'öldü' denilip geri verilmedi, soluğu savcılıkta aldı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir üniversite öğrencisi, sokakta bulunduğu 3 hasta kediyi tedavi için verdiği yerleşik yabancılara ait bir dernekten iddiasına göre 'öldü' denilerek geri verilmemesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

Son dakika 3. sayfa: Tedavi için verdiği kediler 'öldü' denilip geri verilmedi, soluğu savcılıkta aldı
16.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir üniversite öğrencisi, sokakta bulunduğu 3 hasta kediyi tedavi için verdiği yerleşik yabancılara ait bir dernekten iddiasına göre 'öldü' denilerek geri verilmemesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

Alanya'da üniversite öğrencisi Ennur Tan, sokakta bulduğu 3 hasta kediye bir süre baktıktan sonra tedavi ettirmek için araştırmalar yaptı. Ennur Tan sosyal medya üzerinden 4 Haziran'da bulduğu ilçede faaliyet gösteren ve Hollandalı yerleşik yabancılara ait olduğu öğrenilen bir dernekten yardım istedi. Maddi imkanları da el vermeyen Tan, tedavisi için derneğe 3 kedisini 7 Haziran'da götürüp teslim etti. İddiaya göre, kedilerden birinin ameliyat edildiği diğer 2'sinin ise enfeksiyonu olduğu söylenen Ennur Tan'a 12 Haziran'da kedilerinden 2'sinin öldüğü söylendi. Daha sonra 2 kedinin ölüsüyle diğer kedinin verilmesini isteyen Tan'ın bu isteği geri çevrildi. Tan'ın iddiasına göre dernek tarafından 2 bin 500 lira vermesi halinde kedileri geri alabileceği belirtildi. Bunun üzerine Ennur Tan, Alanya Adliyesine giderek dernek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından gazetecilere açıklama yapan Tan, sokakta bulduğu hasta hayvanları imkanları el verdiğince tedavi ettirmeye çalıştığını söyledi.

Kendisinin yetişemediği yerde sosyal medya aracılığıyla diğer hayvanseverlerden destek alarak hayvanları iyileştirmeye çalıştığını aktaran Tan, bu şekilde hasta 3 sokak kedisini bulup Hollandalı yerleşik yabancılara ait olduğu öğrenilen bir dernekten yardım istediğini aktardı.

"Kedilerimin genel durumu iyiydi"

Kendisine kedilerin tedavisi için yardım edeceklerini söyleyen derneğin, hayvanları 7 Haziran'da genç kızdan alarak tedavi için götürdüğü öne süren Tan, 12 Haziran'da kendisine kedilerin öldüğünü söylediklerini ifade ederek, "Kedilerin sadece gözlerinde problem vardı genel durumları iyiydi. Öldüğü söylenen 2 kedinin ölülerini istedim bana vermediler. Burada hayvanlara elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Bazen imkanım oluyor, bazen olmuyor. 2 senedir baktığım bir kedim vardı, bir de 9 aydır baktığım bir kedim vardı. Bir kedi daha buldum sokakta ve bu 3 kedi için 4 Haziran'da sosyal medyada bulduğu bu dernekle iletişime geçtim. Kedileri getirmemi söylediler ve götürdüm. Bir tanesinin ameliyatını gerçekleştirdiklerini, 2 hafta sonra alabileceğimi ve bir sorun olmadığını söylediler. Diğer 2 kedimin enfeksiyonu olduğunu söylediler. Bu zaten bildiğim bir şeydi ama genel durumları gayet iyiydi" dedi.

"Şimdi benden kedi için para istiyorlar"

Teslim ettikten 4-5 gün sonra iki kedisinin de aynı anda öldüğünü söylediklerini anlatan Tan, "Deliye döndüm, inanmıyorum ikisinin de aynı anda öldüğüne. Cenazelerini istedim ama kesin bir dille veremeyeceklerini söylediler. Şimdi diğer kedimi istiyorum, onun için de benden para istiyorlar. Bu 3 kedi için kendi sayfalarında mevcut, 10 bin Lira gibi bir para toplandı. 2 bin 500 TL harcadılar yada harcamadılar bilmiyorum. Şimdi benden kedi için para istiyorlar. Bu da şikayetçi olacağımı söyledikten sonra gerçekleşti. Cenazelerini de alamıyorum. Kedilerime ne oldu ben öğrenmek istiyorum. Bu benim en doğal hakkım" diye konuştu.

dernek açıklaması: "Sabah gittik 'kedileriniz öldü' dediler"

İddialar üzerine Nathalie Hendriks (41) ise gazetecilere yaptığı açıklamada gelen kedilerin durumunun kötü olduğunu ifade etti. Tedavi için kedileri anlaşmalı oldukları veterinere götürdüklerini belirten Hendriks "Bayan bize getirdi, ertesi gün veterinere götürdük. Testler yaptık. Birkaç gün sonra burada kaldılar. Sonra kötü oldular. Alıp akşam akşam veterinere götürdük. İlaç verdiler, akşam kaldılar. Sabah gittik 'kedileriniz öldü' dediler. Biz hiçbir şey yapmadık. 3. kedinin de tedavisinin sürdüğü için vermedik ve iki kediyi de özel bir yerde gömdük" dedi. Hendriks, 3. kedinin de tedavisinin sürdüğü için vermediklerini iki kediyi de özel bir yerde gömdüklerini anlattı.

"Bu 3 kediye bakamazsak niye alalım ki?"

Diğeri kediyi kendisinden isteyen kadına tedavisi bitmeden vermeyeceklerini aksi takdirde masrafları istediklerini aktaran Hendriks, "İlk geldiğinde gözü şişti. Onun ameliyatını yaptırdık, kısırlaştırdık. Burada o kadar kedi var ki. Bu 3 kediye bakamazsak niye alalım ki? Şimdi kedinin tedavisi devam ediyor. Pazartesi günü tekrar kontrole gidecek. Tam iyileşince verebiliriz" diye konuştu.

"Kedi ve köpeklere mama bile zor buluyoruz"

Hendriks, 3 kedi için 10 bin lira bağış toplandığı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını belirteren 40 bin lira borçlarının olduğunu, kedi ve köpeklere mama bile zor bulduklarını kaydetti. Hendriks para ile çalışmadıklarını sadece bağış kabul ettiklerini belirterek, amaçlarının hayvanların iyileşmesi ve sahiplerine teslim edilmesi olduğunu vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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