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Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı kayınpederini öldürdü, intihar girişiminden polis vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Tartıştığı kayınpederini öldürdü, intihar girişiminden polis vazgeçirdi Av tüfeğiyle intihar etmek isteyen zanlıyı polis ikna etti Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini öldürdü.

Tartıştığı kayınpederini öldürdü, intihar girişiminden polis vazgeçirdi

Av tüfeğiyle intihar etmek isteyen zanlıyı polis ikna etti

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini öldürdü. Olaydan sonra firar eden zanlıyı polis kent merkezinde intihar etmek isterken ikna etti.

Olay, bu sabah ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, eşiyle sorun yaşayan Murat A. (41), kayınpederi Ökkeş Zeki Ateymen'e ait demir doğrama kaynak atölyesine gitti. Burada kayınpederiyle tartışan M.A. üzerinde bulundurduğu av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Vücuduna isabet 3 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan Ateymen olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden M.A., polis yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde sıkıştırdığı Murat A. av tüfeğini çene altına dayayarak intihar etmek istedi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışması sonucu Murat A. polise suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Gözaltına alınan 4 çocuk babası M.A.'nın eşiyle sorunlar yaşadığı, eşinin sığınma evinde olduğu öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı kayınpederini öldürdü, intihar girişiminden polis vazgeçirdi

Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı kayınpederini öldürdü, intihar girişiminden polis vazgeçirdi

Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı kayınpederini öldürdü, intihar girişiminden polis vazgeçirdi

Son dakika 3. sayfa: Tartıştığı kayınpederini öldürdü, intihar girişiminden polis vazgeçirdi
İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın - Son Dakika Haberleri
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