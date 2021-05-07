Son dakika 3. sayfa: Tartışmada silahla ateş eden genç gözaltına alındı
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Son dakika 3. sayfa: Tartışmada silahla ateş eden genç gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa: Tartışmada silahla ateş eden genç gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Samsun'da bir iş yerindeki tartışmada tabancayla ateş ederek kurşunun iş yerine isabet etmesi sonucu 'mala zarar verdiği' iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir iş yerindeki tartışmada tabancayla ateş ederek kurşunun iş yerine isabet etmesi sonucu 'mala zarar verdiği' iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde tartışma sırasında tabancasını çıkartıp ateş ettiği iddia edilen 20 yaşındaki B.E., kurşunun iş yerine isabet etmesi sonucu "genel güvenliği tehlikeye düşürmek ve mala zarar vermek" suçundan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen B.E. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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