Son dakika 3. sayfa: Tarladan mısır çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şahsılar adliyeye sevk edildi
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Son dakika 3. sayfa: Tarladan mısır çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şahsılar adliyeye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa: Tarladan mısır çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şahsılar adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan yaklaşık 500 kilo mısır çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarladan yaklaşık 500 kilo mısır çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir çiftçi, tarladaki mısırların bir kısmının toplandığını fark etti. Mısırların çalındığını düşünen çiftçi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı tarlaya ekipler sevk edildi. Çalınan mısırların bulunması için çalışma başlatan ekipler şahısların H.K., M.G., T.G. ve M.G. oluğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıslar JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şahıs adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Son dakika 3. sayfa: Tarladan mısır çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şahsılar adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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