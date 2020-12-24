Son dakika 3. sayfa: Tarlada cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Tarlada cansız bedeni bulundu

24.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:47
Son dakika 3. sayfa: Tarlada cansız bedeni bulundu

Son dakika habere göre Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Olay, Hükümet Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki İbiş Ormancı tarlaya çalışmaya gitti. Tarla komşuları ile selamlaşarak tarlasında çalışmaya başlayan Ormancı'dan uzun süre haber alınamadı. Ormancı'nın sağlık durumundan şüphelenen tarla komşuları Ormancı'yı tarlasında yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ormancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ormancı'nın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere yakınlarını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Ormancı'nın kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedenin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump İsmail Demir Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Berk Oktay Acun Ilıcalı Coşkun Sabah
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Tarlada cansız bedeni bulundu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:48:35. #1.14#
title