Son dakika 3. sayfa: Tarlada cansız bedeni bulundu

Son dakika habere göre Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kişi tarlada ölü bulundu.

Olay, Hükümet Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki İbiş Ormancı tarlaya çalışmaya gitti. Tarla komşuları ile selamlaşarak tarlasında çalışmaya başlayan Ormancı'dan uzun süre haber alınamadı. Ormancı'nın sağlık durumundan şüphelenen tarla komşuları Ormancı'yı tarlasında yerde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ormancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ormancı'nın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere yakınlarını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Ormancı'nın kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedenin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı