Son dakika 3. sayfa: Suruç'ta soba faciası: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Suruç'ta soba faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Suruç'ta soba faciası: 2 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ablasının evine misafirliğe giden kadın ile ablası sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, yeğeni ise hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ablasının evine misafirliğe giden kadın ile ablası sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti, yeğeni ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç'un Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde ısınmak için sobada odun yakan Çiçek ailesinin fertleri eve geldiklerinde, Bedir Çiçek, Havva Çiçek (55) ile Zahide Açıl'ın (50) hareketsiz bir şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrolde kardeş olan Havva Çiçek ile Zahide Açıl'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi. Odada bulunan Bedir Çiçek ise baygın bir şekilde Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Çiçek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ölen 2 kadının cenazesi ise otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hayatını kaybeden iki kadının kardeş olduğu ve Zahide Açıl'ın (50) Manisa'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ablasının evi Havva Çiçek'e misafirliğe geldiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Son dakika 3. sayfa: Suruç'ta soba faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Suruç'ta soba faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Suruç'ta soba faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Suruç'ta soba faciası: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Suruç'ta soba faciası: 2 ölü, 1 yaralı

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