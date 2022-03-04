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Son dakika 3. sayfa: Suriye sınırında tabanca operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Suriye sınırında tabanca operasyonu

Son dakika haberler: Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye sokulan 5 adet tabanca ile 15 adet mermi, hudud birlikleri ile jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalandı.

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye sokulan 5 adet tabanca ile 15 adet mermi, hudud birlikleri ile jandarmanın ortak çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, il Jandarma Komutanlığı ile Kilis 1'inci Hudut Alay Komutanlığı tarafından müşterek olarak kaçakçılıkla mücadele kapsamında hudut hattında Suriye'den Türkiye'ye sırt çantası içerisinde sokulan 5 adet tabanca ile 15 adet fişek ile muhtelif miktarda kıyafet ele geçirildi. Kuryenin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türkiye, Suriye, Kilis, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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