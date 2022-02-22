Son dakika 3. sayfa: Suriye'de bir araç patladı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Suriye'nin Azez kentinde bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Azez kentinde bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin Azez şehrinde bir araç patladı. Aracın içerisinde bulunan 1 kişi alevlerden kurtulamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.
Suriye Sivil Savunma ekipleri yangına müdahale edildiğini açıkladı. - AZEZ
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa