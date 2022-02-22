Son dakika 3. sayfa: Suriye'de bir araç patladı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Suriye'de bir araç patladı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Suriye'de bir araç patladı: 1 ölü

Son dakika haberleri... Suriye'nin Azez kentinde bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Azez kentinde bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin Azez şehrinde bir araç patladı. Aracın içerisinde bulunan 1 kişi alevlerden kurtulamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Suriye Sivil Savunma ekipleri yangına müdahale edildiğini açıkladı. - AZEZ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, Suriye, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title