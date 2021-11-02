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Son dakika haberi... Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı Polis ekiplerinden kaçan aracın o anları kamerada Sultangazi'de oluşturulan kontrol noktasında bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri araca durması için uyarıda bulundu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Polis ekiplerinden kaçan aracın o anları kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de oluşturulan kontrol noktasında bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri araca durması için uyarıda bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçarken, ekiplerin kovalamacası sonucu otomobil 2 araca daha çarparak durabildi. Sürücünün araçla kaçtığı ve polis ekiplerinin kovaladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15: 00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında durdurulmak istenilen araç polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak hızla oradan uzaklaştı. Motorize polis ekipleri tarafından bir süre kovalanan araç bir süre ilerledikten sonra 2 araca çarparak durabildi. Ekipler tarafından yakalanan ve kimliği öğrenilemeyen şahıs gözaltına alınırken, sürücünün 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Polisin takip ettiği anlar kamerada

Polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktasında durdurulmak istenen ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan aracın kaçtığı o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen aracı polis ekipleri takip ediyor. Aracını Motorize polis ekiplerinin üzerine süren sürücü ise bir süre sonra araçlara çarparak duruyor. Olayda yaralanma olmazken, kovalamaca esnasında aracın çarptığı 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Son dakika haberi... Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Son dakika haberi... Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Son dakika haberi... Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Son Dakika Haberleri
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