Son dakika 3. sayfa: Sosyal medyadan dolandırıcılık yapanlara operasyon
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Son dakika 3. sayfa: Sosyal medyadan dolandırıcılık yapanlara operasyon

08.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:13
Son dakika 3. sayfa: Sosyal medyadan dolandırıcılık yapanlara operasyon

Son dakika haberlerine göre Gaziantep polisi, sosyal medya platformlarından 41 ilde 82 kişiyi dolandıran şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep polisi, sosyal medya platformlarından 41 ilde 82 kişiyi dolandıran şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi. Ekipler, şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak sözde oto yedek parça satışı yaptıklarını, müştekilere verdikleri hesap numaralarına oto yedek parçası ücreti adı altında para talep ederek, 41 ilde 82 farklı müştekiyi bu şekilde dolandırdıklarını tespit etti. 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Ekipler ayrıca, operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 24 adet cep telefonu, sim kartları, banka ve kredi kartları ile dijital materyaller ele geçirdi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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