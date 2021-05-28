Son dakika 3. sayfa: Somali'de pazar yerinde bombalı saldırı: 3 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika 3. sayfa: Somali'de pazar yerinde bombalı saldırı: 3 ölü

Son dakika 3. sayfa: Somali'de pazar yerinde bombalı saldırı: 3 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Somali'nin Baioda kentindeki bir pazar yerinde el yapımı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Somali'nin Baioda kentindeki bir pazar yerinde el yapımı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Somali'nin Baioda kentindeki bir pazarda el yapımı bomba ile saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer, patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin yaralandığı açıkladı. Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup üstlenmezken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Diyarbakır'da bombalı araç paniği
Son Dakika | Diyarbakır'da bombalı araç paniği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Somali'de pazar yerinde bombalı saldırı: 3 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 18:15:21. #1.16#

title