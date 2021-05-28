Son dakika 3. sayfa: Somali'de pazar yerinde bombalı saldırı: 3 ölü

Son dakika haberine göre Somali'nin Baioda kentindeki bir pazar yerinde el yapımı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.