Son dakika 3. sayfa: Söke'de metruk evde yangın çıktı

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Söke ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Çeltikçi Mahallesi Nalıncı Sokak'ta bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın bir süre hareketli ve heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı