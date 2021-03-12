Son dakika haberi! Söke'de drone ile yapılan trafik denetimde 20 sürücüye ceza kesildi
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Son dakika haberi! Söke'de drone ile yapılan trafik denetimde 20 sürücüye ceza kesildi

12.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:25
Son dakika haberi! Söke'de drone ile yapılan trafik denetimde 20 sürücüye ceza kesildi

Son dakika haberler: Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan drone destekli trafik denetiminde 20 sürücüye 5 bin 598 lira ceza uygulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan drone destekli trafik denetiminde 20 sürücüye 5 bin 598 lira ceza uygulandı.

Söke Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Söke-Milas kara yolunda drone destekli denetim yapıldı.

Gerçekleşen denetimlerinde Muradiye Kavşağı'ndan kurallarına uymayan 20 sürücüye toplam 5 bin 598 lira ceza kesildi.

Son dakika haberi! Söke'de drone ile yapılan trafik denetimde 20 sürücüye ceza kesildi
Son dakika haberi! Söke'de drone ile yapılan trafik denetimde 20 sürücüye ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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