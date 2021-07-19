Son dakika 3. sayfa: Siverek'te su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika 3. sayfa: Siverek'te su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika 3. sayfa: Siverek'te su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen atı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Konurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, havaların sıcak olması nedeniyle merada bulunan at, su içmek için gittiği 5 metrelik su kuyusuna düştü. Atın kuyuya düştüğünü gören çobanlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçe ve halat yardımıyla atı, düştüğü kuyudan kurtardı.

Yaklaşık bir saat kuyuda kalan talihsiz at, kurtarılması sonrasında tekrar meraya bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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