Son dakika 3. sayfa: Sınırda uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Suriye'den Türkiye'ye getirilen 7 kilo 850 gram kubar esrar ve 7 bin 983 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye getirilen 7 kilo 850 gram kubar esrar ve 7 bin 983 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis, 1'inci Hudut Alayı sorumluluk sahasından Suriye'den Türkiye'ye getirilen 7 kilo 850 gram kubar esrar ve 7 bin 983 adet uyuşturucu hap hudut birlikleri tarafından ele geçirildi. Yakalanan hap ile esrar maddesi İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı