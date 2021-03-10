Son dakika 3. sayfa: Sınırda uyuşturucu operasyonu
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Son dakika 3. sayfa: Sınırda uyuşturucu operasyonu

10.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:16
Son dakika 3. sayfa: Sınırda uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Suriye'den Türkiye'ye getirilen 7 kilo 850 gram kubar esrar ve 7 bin 983 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye getirilen 7 kilo 850 gram kubar esrar ve 7 bin 983 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis, 1'inci Hudut Alayı sorumluluk sahasından Suriye'den Türkiye'ye getirilen 7 kilo 850 gram kubar esrar ve 7 bin 983 adet uyuşturucu hap hudut birlikleri tarafından ele geçirildi. Yakalanan hap ile esrar maddesi İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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