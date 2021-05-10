Son dakika 3. sayfa: Silivri'de mobilya üretimi yapılan iş yerinden yangın çıktı

Son dakika haberi... Silivri'de mobilya üretimi gerçekleştiren bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Silivri'de mobilya üretimi gerçekleştiren bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Kısa süre içinde söndürülen yangın sonucuna mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.30'da Silivri Cumhuriyet Mahallesi Parkköy mevkiinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. İddiaya göre; mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Mobilya üretim merkezi olmasından dolayı yangın yerine Silivri, Çatalca, Büyükçekmece'den çok sayıda itfaiye aracı ve ekibi yönlendirildi. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar oluştu. Yangını çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı