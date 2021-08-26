Son dakika 3. sayfa: Şile'de işlenen korkunç cinayet kamerada
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Son dakika 3. sayfa: Şile'de işlenen korkunç cinayet kamerada

Son dakika 3. sayfa: Şile'de işlenen korkunç cinayet kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Şile'de iddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki işletmeci, bir araya geldikleri otelde tartışmaya başladı.

Şile'de iddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki işletmeci, bir araya geldikleri otelde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri, diğerine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kişi hayatını kaybetti. Cinayetin işlendiği anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay Şile'de geçtiğimiz pazartesi günü 23.00 sıralarında yaşandı. Fadul Pehlivan isimli kişi aralarında husumet bulunan Onur Abdullah İnak'ın işletmeciliğini yaptığı otele geldi. Burada buluşan ve yanlarında ortak arkadaşlarının da bulunduğu masada konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle Fadul Pehlivan, belinden çıkardığı silahla Onur Abdullah İnak'ın önce kafasına, sonra vücuduna art arda ateş etti. İnak, olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan şahıs arkadaşıyla birlikte otelden ayrıldı.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, Fadul Pehlivan'ı sazlık alanda saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Fadul Pehlivan'ın sorgusunda, Onur Abdullah İnak'ın 5 yıl önce kendisine kül tablası fırlatarak sağ gözünü kaybetmesine neden olduğunu ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Fadul Pehlivan'ın, İnak'a defalarca ateş ettiği, yanlarında bulunan kişinin Fadul Pehlivan'ın elinden silahı almaya çalıştığı ve ardından Pehlivan ile arkadaşının olay yerinden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Şile'de işlenen korkunç cinayet kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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