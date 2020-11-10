Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
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Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi

10.11.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:37

Son dakika haberine göre Antalya'da Franchising yöntemiyle aldığı iş yerine iddiaya göre haksız yere 126 bin TL icra takibi yapıldığı için bunalıma giren kişi, tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Antalya'da Franchising yöntemiyle aldığı iş yerine iddiaya göre haksız yere 126 bin TL icra takibi yapıldığı için bunalıma giren kişi, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Tabancayı kendisine ve çevresine yönelten kişiyi, Özel Harekat polisi güçlükle ikna etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi havalimanı yan yol yakınındaki boşluk alanda meydana geldi. 35 yaşındaki Halil Ç., Franchising yöntemi ile aldığı iş yerinin bütün borcunu ödemesine rağmen usulsüz yere kendisine 126 bin TL'lik borç çıkarıldığını iddia etti. Halil Ç, tabancası ile havya ateş etti ve boşluk alana doğru ilerledi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis sevk edildi. Çelik yeleklerini giyen polisler Halil Ç.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı. Yakınına kimseyi yaklaştırmayan ve tabancasını zaman zaman boynuna ve kafasına dayayan Halil Ç, sürekli telefon konuşması yaptı. Yakınlarının eyleminden vazgeçme çağrısına karşın şüpheli ikna olmayınca Özel Harekat ekiplerinden destek istendi. Özel Harekat ekipleri kalkanla şahsın yanına ulaştı. Diğer ekipler de uzun namlulu silahlarıyla çevrede önlem aldı. Yaklaşık bir saatlik ikna çalışmasının ardından Halil Ç, sorunun çözülmesi sözünü veren bir iş adamı ve polisler tarafından eyleminden vazgeçirildi. Tabancasını polislere teslim eden Halil Ç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi
Son dakika 3. sayfa: Silahlı eylemci Özel Harekat polisini alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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