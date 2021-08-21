Son dakika 3. sayfa: Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu Elazığ'da fizik tedavi uzmanı olan bir doktor, ruhsatlı silahını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini vurdu.

Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da fizik tedavi uzmanı olan bir doktor, ruhsatlı silahını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini vurdu. Ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın 4'üncü katında oturan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. M.S., evinde ruhsatlı silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı doktor, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu
Son dakika 3. sayfa: Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu
Son dakika 3. sayfa: Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu
Son dakika 3. sayfa: Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu
Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Şallı Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika 3. sayfa: Silahını temizleyen doktor kazara kendini vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 18:52:20. #1.16#

title