Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

21.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:32
Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'te meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Siirt'te meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezine bağlı Akyamaç köyü yolunda meydana geldi. Zahir Arat yönetimindeki 35 HA 5792 plakalı otomobil, köy girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Arat yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Arat, ekiplerce çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Son dakika 3. sayfa: Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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