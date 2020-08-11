Son dakika 3. sayfa: Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Başur mevkisinde meydana geldi. Mehmet Naci Kılınç yönetimindeki 72 DA 606 plakalı Citroen marka ticari araç, yol çalışmalarının devam ettiği üç yol kavşağında kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta sürücü Kılınç ve eşi Lalihan, Tamer Kılınç, Rıdvan İnan ve Barış Beydoğan yaralandı. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Lalihan Kılınç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılınç'ın cenazesi yapılacak otopsi için hastane morguna alındı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İHA