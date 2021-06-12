Son dakika 3. sayfa: Siirt'te eşeğe bağlı iple sürüklenen çocuk yaralandı
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Son dakika 3. sayfa: Siirt'te eşeğe bağlı iple sürüklenen çocuk yaralandı

Son dakika 3. sayfa: Siirt'te eşeğe bağlı iple sürüklenen çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te bindiği eşeğin ipi beline dolanan çocuk, eşekten düşmesi sonucu yerde sürüklenerek yaralandı.

Siirt'te bindiği eşeğin ipi beline dolanan çocuk, eşekten düşmesi sonucu yerde sürüklenerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyünde yaşandı. Şahin Ç. adlı çocuğun bindiği eşeğin ipi beline dolandı. Bu esnada eşekten düşen çocuk kendisini ipten kurtaramayınca koşan eşeğin arkasından sürüklenmeye başladı. Uzun bir süre eşeğin arkasından sürüklenen talihsiz çocuk yaralandı. Çocuğun yerde kanlar içinde gören köylüler durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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