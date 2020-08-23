Son dakika 3. sayfa: - Siirt'te drone destekli narkotik uygulaması
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Son dakika 3. sayfa: - Siirt'te drone destekli narkotik uygulaması

Son dakika 3. sayfa haberi... - Siirt'te drone destekli narkotik uygulaması Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde drone destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

23.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:29

- Siirt'te drone destekli narkotik uygulaması

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde drone destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis, kumar, kaçak tütün ve alkol suçlarını işleme amacında olan kişi veya kişilerin caydırılarak, muhtemel suçların ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi, adli makamlarca arama kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması ve tespit edilen suçlarla ilgili suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla toplam 6 mahallede bulunan, metruk binalarda, meydanlarda ve sokaklarda uygulama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 95 şahsa GBT sorgulaması yapılırken, 19 araç kontrol edildi. Çalışmalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtilirken, uygulamaların aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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Son dakika 3. sayfa: - Siirt'te drone destekli narkotik uygulaması

Kaynak: İHA

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