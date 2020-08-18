Son dakika 3. sayfa: Sigara alma bahanesiyle esnafı dolandırdıkları anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Sigara alma bahanesiyle esnafı dolandırdıkları anlar kamerada

Son dakika haberlerine göre Sigara alma bahanesiyle esnafı dolandırdıkları anlar kamerada Biri dikkat dağıttı diğeri parayı aldı Esnaf Cevdet Coşkun: "Ben para üstünü düzeltirken, diğeri verdiği 100 lirayı aldı" Eskişehir'de, sigara alma bahanesiyle bir markete giren iki şahıs, kasada duran genci dikkatini dağıtarak 185...

18.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:21

Sigara alma bahanesiyle esnafı dolandırdıkları anlar kamerada

Biri dikkat dağıttı diğeri parayı aldı

Esnaf Cevdet Coşkun:

"Ben para üstünü düzeltirken, diğeri verdiği 100 lirayı aldı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, sigara alma bahanesiyle bir markete giren iki şahıs, kasada duran genci dikkatini dağıtarak 185 lira dolandırdı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Akşam saatlerinde, kimliği belirsiz 2 şüpheli sigara alma bahanesiyle markete girdi. Kasanın bulunduğu masaya şüphelilerden biri 20, diğeri 100 lira bırakarak sigara istedi. Babasının dışarıda olması nedeniyle markete tek bulunan Cevdet Coşkun ise, para üstlerini hazırlayarak şahıslara verdi. Bu sırada 20 lira veren şüpheli, para üstünü iade edip eksik verdiği gerekçesiyle Coşkun'dan tamamlamasını istedi. Ardından diğer şüpheli ise, para üstünü aldığı 85 lirayla birlikte masa bıraktığı 100 lirayı Coşkun'a fark ettirmeden alarak cebine koydu. Daha sonra iki şüpheli marketten çıkarak gözden kaybolurken, yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Ben para üstünü düzeltirken, diğeri verdiği 100 lirayı aldı"

Yaşadığı olayı anlatan Cevdet Coşun, "İki kişi geldiler, sigara istediler. Biri 20, diğeri 100 lira verdi. Ben diğerinden eksik para aldım. Eksik verdiğime para üstünü hazırladım, kendi para üstünü verdim. Diğeri o sırada eksik para verdin dedi ve bana tekrar parayı verdi. Para üstünü düzelttim ona verdim. Ben para üstünü düzeltirken, diğeri verdiği 100 lirayı aldı. Ondan sonra gittiler. Ben o sırada kasayı topluyordum. Kasadaki sayı zaten belliydi. Eksik olduğunu hissettim, çıktım arkalarından baktım yoklardı. Karşı parka gittim, dükkanın arkalarına gittim ama bulamadım. Ardından kamera kayıtlarına bakınca çaldıklarını gördük. Maskeleri takılıydı ama tişörtleri ve giyim tarzları belliydi, dolaştık ama bulamadık. Daha önce böyle bir olay yaşadık ama 1-2 saat sonra gelip fazla para verdiniz diye bırakanlar çok oldu. Yani ilk defa başımıza böyle bir olay geliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Coşkun, "Polise ifade verdik, onlar da biz buluruz dediler. Ondan sonra kamera kayıtlarını gösterdik. Birkaç yerden daha kamera kaydı alınacak. Onları da verdikten sonra yüksek ihtimal bulunur diye düşünüyorum" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika 3. sayfa: Sigara alma bahanesiyle esnafı dolandırdıkları anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Magazin
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama
Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı
Altay'ın ilgilendiği Ricardo Quaresma, Boavista ile anlaştığı haberlerini yalanladı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı
DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hümeyra Can Yaman Nihat Doğan İrem Derici
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Twitter
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Sigara alma bahanesiyle esnafı dolandırdıkları anlar kamerada - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:48:09. #1.14#
title