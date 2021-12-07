Son dakika 3. sayfa: Siber polisinden okullarda "Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık" eğitimi - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Siber polisinden okullarda "Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık" eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Siber polisinden okullarda

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "SİBERAY" Projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda okullarda "Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık" eğitimi veriliyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "SİBERAY" Projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri doğrultusunda okullarda "Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık" eğitimi veriliyor.

Siber polisi tarafından Ladik ilçesinde Akpınar Fen Lisesi konferans salonunda lise öğrencilerine yönelik "Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık" konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde öğrencilere güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık hakkında bilgiler aktarıldı, dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili uyarılar yapıldı.

Eğitime ilçedeki okullarda eğitim ve öğretim gören 540 öğrenci ile 10 öğretmen katıldı. - SAMSUN

Son dakika 3. sayfa: Siber polisinden okullarda Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık eğitimi

Son dakika 3. sayfa: Siber polisinden okullarda Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık eğitimi

Son dakika 3. sayfa: Siber polisinden okullarda Güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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