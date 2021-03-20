Son dakika 3. sayfa: Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
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Son dakika 3. sayfa: Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

20.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:54
Son dakika 3. sayfa: Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez İlçesi D100 Ankara istikameti Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahattin Şencan idaresindeki 27 Y 9891 plakalı Ford marka kamyonet, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Şencan, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulundu. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika 3. sayfa: Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
Son dakika 3. sayfa: Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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