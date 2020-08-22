Son dakika 3. sayfa: Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Son dakika 3. sayfa: Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Son dakika haberlerine göre Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

22.08.2020 04:21 | Son Güncelleme: 22.08.2020 05:15

Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

ADANA(İHA)- Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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Son dakika 3. sayfa: Seyhan'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kaynak: İHA

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