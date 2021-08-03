Son dakika 3. sayfa: Seydikemer'de üç ayrı noktada orman yangını çıktı
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Son dakika 3. sayfa: Seydikemer'de üç ayrı noktada orman yangını çıktı

Son dakika 3. sayfa: Seydikemer'de üç ayrı noktada orman yangını çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde üç ayrı noktada orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç ayrı noktasında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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