Son dakika 3. sayfa: Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu
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Son dakika 3. sayfa: Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

Son dakika haberi... Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu Bursa'da bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti Bursa'nın Gemlik İlçesinde denize girişin yasak olduğu bölgede serinlemek için suya giren 25 yaşındaki Abdurrahman Sabag boğularak hayatını kaybetti.

23.08.2020 21:09 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:14

Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

Bursa'da bir kişi denizde boğularak hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Gemlik İlçesinde denize girişin yasak olduğu bölgede serinlemek için suya giren 25 yaşındaki Abdurrahman Sabag boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Gemlik İlçesi Kumsaz'da meydana geldi.İddiaya göre denize girişin yasak olduğu bölgede serinlemek için denize giren bir kişi çırpınmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polisler ve Sahil Güvenlil ekipleri baygın genci kıyıya çıkartmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Boğularak hayatını kaybeden gencin cansız bedeni Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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Son dakika 3. sayfa: Serinlemek için girdiği deniz sonu oldu

Kaynak: İHA

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